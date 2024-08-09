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ВС России ведут активное наступление на нескольких участках фронта

08:34
  • пятница
  • 09 августа 2024

Данные о ситуации в зоне проведения СВО

Российские военные ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта, не позволяя врагу провести ротацию и усилить передовые позиции. Подразделения группировки "Центр" отразили несколько контратак националистов и продвинулись вглубь обороны противника в районе Николаевки, Торецка и Тарасовки.

Южная группировка заняла более выгодные рубежи в районе Часова Яра и Григоровки. За сутки потери ВСУ на двух этих направлениях составили более тысячи военнослужащих.

Массированные удары по нескольким опорным пунктам националистов в районе посёлка Вербовое нанесли наши артиллеристы. За считанные секунды под покровом ночи на противника буквально обрушился град ракет.

Уничтожено около взвода украинских боевиков, те, кому удалось выжить, спешно бежали со своих позиций. Разведку и корректировку целей вели с помощью беспилотников.

А на ореховском направлении бойцы группировки "Днепр" стали обладателями нового трофея. Российские военнослужащие во время боя подбили немецкую БМП "Мардер". А затем, буквально под носом у противника отремонтировали машину и своим ходом вывезли её в тыл.

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