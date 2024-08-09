Пучдемона ищут после выступления перед сторонниками в Барселоне

Полицейская операция по его поиску результата не дала

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон после почти семилетнего изгнания вернулся в Испанию. И, выступив перед своими сторонниками в Барселоне, исчез. Полицейская операция по его поиску продолжалась весь день, но результата не дала. В Королевстве Пучдемон подлежит аресту как инициатор референдума 2017-го года о независимости Каталонии.

О том, что экс-глава Каталонии намерен приехать в Барселону, стало известно накануне. Карлес Пучдемон заявил об этом на своей странице в одной из соцсетей. Поводом для возвращения на родину после семи лет в изгнании стали дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Сальвадора Ильи на пост председателя регионального правительства. Не помешал даже ордер на арест Пучдемона, выданный властями Испании. Беглый политик сразу отправился с корабля на бал - то есть на митинг своих сторонников, где снова принялся продвигать идею независимости региона.

"Право на самоопределение принадлежит народу, людям! Никто в политике не имеет права отказываться от коллективного права - права народа Каталонии самостоятельно решать свое будущее!" – заявил Карлес Пучдемон.

Завершив свою речь под аплодисменты собравшихся, Карлес Пучдемон спустился со сцены и буквально растворился в толпе. Мероприятие снимали десятки журналистов и ещё больше сторонников политика, но никто из них не успел зафиксировать направление, в котором он скрылся. Полиция тут же бросилась на поиски беглеца. Но все усилия оказались тщетны.

Интересно, что в июне этого года в Испании вступил в силу закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Однако Верховный суд королевства не стал амнистировать Пучдемона и оставил в силе действие национального ордера на арест.

61-летний Пучдемон возглавил правительство Каталонии в 2016-ом и занимал этот пост всего лишь год. Но успел провести референдум о независимости вопреки позиции Мадрида и решению Конституционного суда. 1 октября 2017-го 90 процентов избирателей проголосовали за, и Женералитет провозгласил регион независимым. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а несколько его членов, включая Пучдемона, бежали из страны и были объявлены в национальный и европейский розыск.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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