Также уничтожено семь безэкипажных катеров у берегов Крыма

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку устроить террористическую атаку на регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских дронов над Белгородской и 19 – над Липецкой областями. Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской областями.

Враг в течение ночи пытался атаковать и Крымский полуостров. Над Республикой Крым уничтожено пять украинских дронов, еще восемь сбито над акваторией Черного моря. Также противники направил на побережье полуострова семь безэкипажных катеров, котоорые были уничтожены дежурными огневыми средствами.

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