Губернатор Артамонов назвал фейками призывы покидать Липецк

Украинский дрон повредил в городе объект энергетики

В ночь на пятницу, 9 августа, над Липецкой областью было перехвачено и сбито 19 беспилотников самолетного типа, запущенных украинскими националистами. Такие данные приводит Министерство обороны России.

Как рассказал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, по предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов был введен режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа.

При этом Артамонов подчеркнул, что появившиеся в социальных сетях и мессенджерах призывы покидать Липецк — это фейк врага, чтобы посеять панику и создать опасную обстановку. Губернатор призвал население не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. При этом на случай необходимости в Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения, способные принять около 4800 человек.

По состоянию на 7:40 утра пятницы в Липецкой области дан отбой сигналу воздушной опасности. Перекрытия с дорог постепенно снимаются. Красный уровень опасности сменился желтым.

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