ВСУ просят США разрешить бить по России ATACMS из-за Курской области

В Киеве верят, что это позволит ВСУ удержать часть Курской области

Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на советника украинского лидера Владимира Зеленского, "в Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области"

Благодаря таким ударам киевский режим рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что атаки украинских боевиков на Курскую область — это "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США".

Что касается применения американского вооружения для ударов вглубь России, Сингх заверила, что позиция Вашингтона изменений не претерпела, Соединенные Штаты по-прежнему не дают такого разрешения. Однако президент Украины Владимир Зеленский еще в июле утверждал, что давление Киева на западных партнеров в вопросе разрешения наносить удары их оружием по российской территории, возможно, начинает приносить плоды — приходят "позитивные сигналы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram