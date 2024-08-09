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В Липецкой области отменили красный уровень опасности

08:24
  • пятница
  • 09 августа 2024

Восстанавливается движение транспорта

В Липецкой области отменен красный уровень опасности, на всей территории региона сохраняется желтый уровень опасности.

В настоящий момент снимаются перекрытия с дорог, запускается общественный транспорт, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Липецкая область в минувшую ночь подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. Над регионом были перехвачены 19 украинских беспилотников.  Пострадали шесть человек.

В настоящий момент экстренные службы устраняют последствия украинской атаки. Из-за атаки дронов под эвакуацию попали 416 домов. Жителей отвозят в пункты временного пребывания.

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