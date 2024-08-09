В Липецкой области отменили красный уровень опасности

Восстанавливается движение транспорта
В Липецкой области отменен красный уровень опасности, на всей территории региона сохраняется желтый уровень опасности.
В настоящий момент снимаются перекрытия с дорог, запускается общественный транспорт, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Липецкая область в минувшую ночь подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. Над регионом были перехвачены 19 украинских беспилотников. Пострадали шесть человек.
В настоящий момент экстренные службы устраняют последствия украинской атаки. Из-за атаки дронов под эвакуацию попали 416 домов. Жителей отвозят в пункты временного пребывания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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