Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине

Начался пожар
Город Шебекино Белгородской области подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Четыре вражеских беспилотника попали в многоквартирный дом. Произошел пожар в нескольких квартирах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. К настоящему моменту пожар еще не потушен.
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ в минувшую ночь. Средства ПВО сбили над регионом 29 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, есть разрушения на земле. В городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: