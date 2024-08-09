Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине

Начался пожар

Город Шебекино Белгородской области подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Четыре вражеских беспилотника попали в многоквартирный дом. Произошел пожар в нескольких квартирах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. К настоящему моменту пожар еще не потушен.

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ в минувшую ночь. Средства ПВО сбили над регионом 29 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, есть разрушения на земле. В городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия.

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