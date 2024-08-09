Российские войска выбили ВСУ за административную границу ЛНР

Есть предпосылки к расширению освобожденной территории

Подразделения Вооруженных сил Украины вытеснены за административную границу Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Кармазиновка. Об успешном продвижении ВС России на этом участке сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В результате активных освободительных действий российские войска выбили украинских боевиков с занимаемых позиций. ВСУ пришлось отступить за административную границу ЛНР, приводит слова Марочко ТАСС.

По данным военного эксперта, участок освобожденной от украинских войск границы составил более 1 километра. Марочко утверждает, что у российских сил есть предпосылки к расширению освобожденной территории. Ранее он заявлял, что после освобождения Розовки северо-западная часть территории ЛНР практически полностью перешла под контроль властей республики.

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