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Российские войска выбили ВСУ за административную границу ЛНР

08:26
  • пятница
  • 09 августа 2024

Есть предпосылки к расширению освобожденной территории

Подразделения Вооруженных сил Украины вытеснены за административную границу Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Кармазиновка. Об успешном продвижении ВС России на этом участке сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Потери ВСУ на рубежах ЛНР за июль составили около 47 тысяч
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

В результате активных освободительных действий российские войска выбили украинских боевиков с занимаемых позиций. ВСУ пришлось отступить за административную границу ЛНР, приводит слова Марочко ТАСС.

По данным военного эксперта, участок освобожденной от украинских войск границы составил более 1 километра. Марочко утверждает, что у российских сил есть предпосылки к расширению освобожденной территории. Ранее он заявлял, что после освобождения Розовки северо-западная часть территории ЛНР практически полностью перешла под контроль властей республики.

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