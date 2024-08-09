Путин подписал закон о доплате инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Им ежемесячно будут доплачивать по 1200 рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов первой группы.

Согласно поправкам, обнародованным на официальном портале раскрытия правовых актов, выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, или гражданам, являющимся инвалидами первой группы.

Эта выплата будет повышаться на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных территориях, а также ежегодно индексироваться.

Ранее Владимир Путин назвал несправедливым то, что пенсии работающих пенсионеров все последние годы не индексировались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ рассказал, что при поездках в регионы вопрос о возврате индексации пенсий звучал от избирателей постоянно. Обращаясь к президенту, он отметил, что "это достижение всей страны – то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации проиндексировать пенсии работающим пенсионерам".

В Социальном фонде уточнили, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год уже с 2025 года. При этом февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за минувший год, а в апреле будут корректировать страховую часть.

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