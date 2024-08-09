Силовики обнаружили схрон с оружием и украинской военной формой в Петербурге

Автоматы и гранаты хранились в квартире

Схрон с оружием и украинской военной формой обнаружили сотрудники силовых структур в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Тайник был найден во время обысков по уголовному делу о незаконном обороте оружия.

Как передает Telegram-канал "78.ru", оперативники проверяли квартиру, расположенную на Кадетской линии Васильевского острова. В обнаруженном тайнике хранился целый арсенал: шесть гранат, 14 автоматов и украинская форма.

На днях оружейный арсенал был обнаружен в Запорожской области. Оперативники МВД засняли на видео ящики с пистолетами и гранатами, а также деньги в стеклянных банках. Все это хранилось в доме у 60-летнего жителя поселка Черниговка.

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