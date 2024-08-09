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Кабмин выделит 220 млн рублей на выплаты жителям Курской области

09:17
  • пятница
  • 09 августа 2024

Обстрелы ВСУ вынудили часть из них покинуть свои дома

Российское правительство выделит 220 миллионов рублей на единовременные выплаты жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома из-за атак на регион вооруженных формирований украинской армии.
Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область

Как сообщили в пресс-службе кабмина, такое решение было принято по поручению президента. Размер выплаты будет составлять 10 тысяч рублей на человека, деньги предназначаются на самые неотложные расходы.

Власти Курской области передадут Министерству финансов России согласованный с МЧС список жителей Курской области, вынужденно покинувших постоянное место проживания, которым осуществлены выплаты единовременной материальной помощи, говорится на официальном сайте кабмина.

7 августа российский лидер Владимир Путин обсуждал ситуацию в Курской области с федеральным правительством и отдельно — с руководством силовым ведомств. Глава государства призвал министров, глав компетентных структур и власти соседних регионов помочь Курской области. Координатор этой работы, первый вице-премьер Денис Мантуров, вечером того же дня провел первое тематическое межведомственное совещание.

8 августа Владимир Путин в режиме видеосвязи обсудил ситуацию в Курской области с временно исполняющим обязанности губернатора региона. Алексей Смирнов доложил обстановку, оперативный штаб работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что сейчас важно работать с пострадавшими людьми напрямую. 

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