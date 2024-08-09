На юге Москвы такси влетело в рейсовый автобус

Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса.

Авария произошла в 7:30 мск на Каширском шоссе. По предварительным данным, водитель такси "JAC" врезался в стоящий на остановке автобус, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получили четыре человека: водитель такси и три пассажира, в том числе 14-летний ребенок. Их всех доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте работают сотрудники ГАИ, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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