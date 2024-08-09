В московском хостеле прошли обыски

Проверяют порядка 400 иностранцев

Правоохранительные органы пришли с обысками в хостеле на юго-западе Москвы.

Мероприятия проходят в хостеле ООО "Три звезды" на улице Новаторов. Порядка 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщили в столичном главке СКР.

Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, руководство и администрацию хостела доставили в следственный отдел.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества, добавили в СК.

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