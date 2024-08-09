ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском хостеле прошли обыски

09:24
  • пятница
  • 09 августа 2024

Проверяют порядка 400 иностранцев

Правоохранительные органы пришли с обысками в хостеле на юго-западе Москвы.

Мероприятия проходят в хостеле ООО "Три звезды" на улице Новаторов. Порядка 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщили в столичном главке СКР.

Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, руководство и администрацию хостела доставили в следственный отдел.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества, добавили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обыск в хостеле
Обыск в хостеле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.