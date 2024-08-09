Эвакуированным жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой

Людей ранее спасали от массированной атаки украинских дронов

Власти Липецкой области организовали транспорт для эвакуированных жителей региона. Людям, которых ранее вывезли из-под массированной атаки украинских беспилотников, разрешили возвращаться домой.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Артамонов, он посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах. Он убедился, что жители, которым пришлось на время покинуть свои дома, обеспечены питанием и спальными местами.

Власти начали эвакуацию части населения Липецкой области 9 августа, после массированной атаки дронов ВСУ и детонации взрывоопасных объектов. Из домов вывезли жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В Минобороны сообщили, что над регионом перехватили 19 дронов. Пострадали девять человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram