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Эвакуированным жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой

09:29
  • пятница
  • 09 августа 2024

Людей ранее спасали от массированной атаки украинских дронов

Власти Липецкой области организовали транспорт для эвакуированных жителей региона. Людям, которых ранее вывезли из-под массированной атаки украинских беспилотников, разрешили возвращаться домой.

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Как сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Артамонов, он посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах. Он убедился, что жители, которым пришлось на время покинуть свои дома, обеспечены питанием и спальными местами.

Власти начали эвакуацию части населения Липецкой области 9 августа, после массированной атаки дронов ВСУ и детонации взрывоопасных объектов. Из домов вывезли жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В Минобороны сообщили, что над регионом перехватили 19 дронов. Пострадали девять человек.

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