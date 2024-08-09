ВС России ударом "Искандеров" разнесли секретный бункер ВСУ

Последние данные о ходе СВО

Четырехэтажный пролет осыпался до фундамента. Соседние повреждены так, что из-под бетонных обломков уже никого не вытащить. Уцелевшего транспорта тоже почти не осталось. Это Харьковская область. Поселок Малиновка. События, которые произошли здесь сутки назад, напрямую повлияют на боевые действия в Курской области.

Российские военные ударом "Искандеров" разнесли секретный бункер ВСУ. Если точнее, командный пункт с кодовым названием "Суджа". Именно отсюда националисты руководили террористической операцией и боевиками, которые прорвались через госграницу. Среди ликвидированных - начальник штаба генерал Пивненко и трое его заместителей – Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Уничтожение этой "верхушки" можно считать первым этапом возмездия Украине за нападение на Курскую область.

Звенья фронтовых штурмовиков идут на "бреющем". Активность российской авиации за последние сутки выросла едва ли не втрое. Вот залп накрывает националистов в "зеленке". На следующем вираже - еще пуск. И видно, как среди деревьев и на дороге горят натовские бронемашины.

На земле российские военные начали зачистку территории вдоль дорог, которые ведут к Судже, Большой Солдатовке и Кореневу. Эти городки ВСУ пытались несколько раз штурмовать. Но безрезультатно. Бронетехнику и десант, который закрепился в лесах, уничтожают артиллерия, танки и мобильные огневые группы, вооруженные переносными станковыми гранатометами.

Информация о том, что 4 населенных пункта в Курской области захвачены, вранье украинских ЦИПСО. Пропагандисты даже вбросили в сеть это видео. Боевики идут по занятому поселку с "Джевелинами" на плечах и в сопровождении бронетехники. На самом деле, на кадрах Харьковщина. 2022 год. А вот сегодняшняя реальность. Наемники отсиживаются в лесах. И стараются не высовываться. Изредка отстреливаются из миномета.

Боевики действительно заходили в один из поселков. Но не собирались его удерживать. Ограбили два дома. Закидали в пикап ворованное имущество и тут же удрали. Хотя ситуация на юге Курской области все еще напряженная. Диверсанты исподтишка обстреливают гражданские машины. Под огонь попал автофургон. Водитель и пассажир едва не погибли.

Ближайшие день-два будут переломным. Эта колонна, которая растянулась на несколько километров, Донецкая интербригада "Пятнашка". Ее подразделения, а также бойцы Сил специального назначения "Аид", "Ахмат" и добровольческий батальон "Ратибора" с ночи атакуют националистов под Суджей. По последним данным, к утру ВСУ потеряли еще 60 человек убитыми. 15 взяты в плен.

В центрах временного размещения, где находятся жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома, сегодня с пострадавшими начали работать психологи МЧС. Помогают справиться со стрессом, успокаивают.

В область идут караваны с гуманитарной помощью, собранной как регионами - от Забайкалья до Осетии, так и просто неравнодушными россиянами. В коробках - продукты, одежда лекарства. Все, что привезли молодые люди на этой машине, куплено на свои средства. В складчину. Говорят, остаться в стороне просто не могли.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram