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В пунктах отбора на военную службу востребованы операторы БПЛА

11:44
  • пятница
  • 09 августа 2024

С каждым кандидатом инструкторы работают индивидуально

В российских регионах открывают новые пункты приёма документов для прохождения военной службы по контракту. Список вакансий - внушительный. Одна из важнейших профессий - оператор беспилотника. Для подготовки специалистов созданы все условия - есть тренажёры и другое современное оборудование. Кроме того, указом президента с 1 августа и до конца года размер единовременной выплаты для тех, кто впервые заключает контракт с Минобороны, увеличен до 400 тысяч рублей. И это не считая региональных надбавок и ежемесячной зарплаты.

Оператор беспилотника сейчас одна из самых востребованных военных профессий. В боевой обстановке, работая из укрытия, пилоты дронов, поражают цели со снайперской точностью. Вадим впервые попробовал управлять БПЛА на тренажёре в пункте отбора и понял, что нашёл своё призвание в ратном деле.

"Управлять нравится. Скидывать гранаты. Просто хочется защищать свою родину", - сказал он.

Этот пункт отбора работает в Краснодарском крае. С начала года более 6 тысяч жителей региона заключили контракт с Министерством обороны. С каждым кандидатом инструкторы работают индивидуально - подбирая должность, опираясь на имеющиеся навыки.

"Больше требуется таких специалистов, как оператор БПЛА. Это очень важная сейчас специальность в частях. И с пункта отбора уходит довольно много операторов БПЛА. Их и обучают, и переподготавливают, дополнительные курсы появились. В основном, это ребята молодые, до 30 лет - кому это интересно", - пояснил Олег Федорович, офицер по тестированию и профессиональной ориентации.

Список военных вакансий, конечно, значительно шире. Документы оформляют за несколько дней. Дополнительно кандидатам прямо в пункте отбора необходимо пройти медкомиссию. Люди приходят сюда самые разные, с различным уровнем подготовки и с твёрдым решением - помочь своим.

"Я считаю это долгом. Долгом любого мужчины. Любого гражданина", - сказал Александр, кандидат на поступление в ВС России.

Из пунктов отбора добровольцы уезжают на учебные полигоны. С момента подписания контракта на участие в СВО военным положена единовременная выплата. Президент России своим указом установил, что до конца декабря этого года бойцы будут сразу получать по 400 тысяч рублей. Дополнительно 400 тысяч рекомендовано выплачивать регионам, откуда человек призвался. Это не считая регулярной зарплаты и других льгот.

В Москве с 23 июля предусмотренная единовременная выплата составляет миллион 900 тысяч рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки. По распоряжению мэра Сергея Собянина, военнослужащие по контракту будут получать от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год. В столице для добровольцев открыт Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Важная деталь - подписать контракт в Москве могут жители любых регионов и иностранцы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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