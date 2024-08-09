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Белый дом признал, что послал на Ближний Восток "ужасно много военной силы"

09:49
  • пятница
  • 09 августа 2024

Это вызвано угрозой эскалации в региона

Американские власти уже "направили ужасно много военной силы" в Ближневосточный регион, учитывая резкое обострение отношений Израиля и Ирана. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал высокопоставленный представитель Белого дома.
США подтвердили готовность развернуть силы на Ближнем Востоке

По словам чиновника, Соединенные Штаты хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Соединенные Штаты "по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия возникающим угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам".

Между тем появились сообщения, что Иран может отказаться от атаки возмездия на Израиль за убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Источники утверждают, что Вашингтон привлекает по дипломатическим каналам союзников на Ближнем Востоке к своим попыткам подтолкнуть Иран пересмотреть решение об атаке на Израиль.

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