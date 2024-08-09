США продолжают снабжать Киев разведданными на фоне атак на Курскую область

Об этом сообщили в Пентагоне

США продолжают снабжать Киев разведданными на фоне масштабной атаки ВСУ на Курскую область. Эту информацию по запросу журналистов подтвердили в Пентагоне. К Вашингтону как главному спонсору Украины сейчас особенно много вопросов. Не секрет, что именно поставки американского оружия играют решающую роль в затягивании конфликта. И данный факт на руку Белому дому не только по политическим причинам.

На очередном брифинге в Пентагоне журналисты снова задают вопрос об украинской провокации в Курской области и конкретизируют: соответствует ли вторжение - прозвучало именно это слово - политике США и что все-таки Киев может делать американским оружием?

"Да, это соответствует нашей политике. Мы с самого начала поддерживали Украину в ее защите от нападений через границу. Они принимают меры, чтобы защитить себя от атак, идущих из этого региона. Да, это укладывается в политику США в части того, где они могут применять наше оружие, наши системы, наши возможности", - сообщили в Пентагоне.

Три дня спустя Вашингтон, наконец, четко сформулировал свою позицию, которая, впрочем, была очевидна и раньше. Причем, лицемерие продолжается. Звучит много слов о необходимости Украины защищать себя, но ключевым здесь по-прежнему является именно американское оружие. Тот же Пентагон отчитался: в этом году США могут заработать на его продаже по всему миру более 100 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2023-м было почти в два раза меньше. И как считают в оборонном ведомстве, спрос на продукцию американского ВПК возрос именно после начала поставок на Украину. Здравомыслящие политики и многие зарубежные СМИ в связи с этим отмечают: массированными поставками вооружений Киеву и атаками, подобными нападению на Курскую область добиться можно лишь эскалации конфликта. Китайское издание "Глобал таймс", в частности, пишет:

"США продемонстрировали свою двуличность, заявляя, с одной стороны, о "сдерживании" применения американского оружия, а на самом деле оказывая Киеву финансовую и военную поддержку... Атака на российские объекты является результатом того, что США подливают масла в огонь... Действия США, вопреки воле мирового большинства, препятствуют усилиям по налаживанию диалога и урегулированию кризиса".

Но коллективный запад этого предпочитает не замечать и продолжает гнуть свою линию - во всем виновата Россия. В японском Нагасаки сегодня день памяти в 79 годовщину американской ядерной бомбардировки. Казалось бы, мероприятие по совершенно конкретному поводу, но речь премьер-министра страны отчего-то адресована Москве.

При этом и 79 лет спустя в Японии так и не услышали извинений США за страшную бомбардировку, в результате которой погибли сотни тысяч человек.

"Фумио Кисида часто говорит, что он "премьер-министр из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия". Но пострадавшей Хиросиму сделали Соединенные Штаты. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом... Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать. Все идет так, как хочет Америка", - заявил Мунэо Судзуки, депутат палаты представителей парламента Японии.

К тому же, церемония в Нагасаки в этом году сопровождается крупным дипломатическим скандалом. Мэр города отказался приглашать посла Израиля, чтобы избежать возможных демонстраций в защиту Палестины. После чего на власти Нагасаки обрушился шквал критики на Западе. Но мэр Сиро Судзуки решение не изменил. В ответ от участия в памятных мероприятиях отказались послы США, Великобритании, Австралии и еще ряда стран. Вместе с тем, сегодня многие отметили, что в своей речи о том, что бомбардировку совершили США, Судзуки не упомянул.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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