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В Москве проходит форум "МедиаДвиж"

11:48
  • пятница
  • 09 августа 2024

Организаторы подготовили насыщенную программу

Более 600 молодых журналистов, блогеров и представителей студенческих СМИ собрались в Москве, чтобы принять участие в первом Окружном форуме Центрального федерального округа "МедиаДвиж". Церемония открытия прошла на территории инновационного кластера Ломоносов.

Организаторы подготовили насыщенную образовательную и культурную программу. Которая включает дискуссии и тренинги, встречи с экспертами и лидерами мнений, а также концерты, экскурсии и тематический квест по Москве.

Среди основных треков форума: Медиаграмотность, Личный бренд, Создание контента и Медиа будущего. Церемония закрытия состоится 10 августа, на ней подведут итоги и наградят лучших участников.

"У ребят очень большой запрос сейчас заниматься медиаповесткой. И как раз-таки, отвечая на тот запрос, к нам обратились: а почему бы такой форум не провести в Москве. И вот мы решили - да, действительно, Москва - это как раз то место, где собирается очень много всего интерактивного, интересного. И, конечно, городу это очень важно, чтобы показывать наш город с совершенно другой необычной стороны. Потому что именно молодые ребята это делают лучше всех", - рассказала председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

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