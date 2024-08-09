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В России решили ввести наказание за опасное вождение

09:58
  • пятница
  • 09 августа 2024

Оно может предполагать даже лишение прав

В России уже с 2025 года могут начать штрафовать водителей за опасное вождение. Предполагается, что соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.

Как выяснили "Известия", в случае принятия поправок при первом таком нарушении водителям будет грозить взыскание от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за повторное — лишение прав на срок до трех месяцев.

Под опасным вождением при этом будут подразумевать отказ уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении и занятых полосах движения, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение в отсутствие необходимости предотвратить аварию, помехи обгону.

Как подчеркивают "Известия", предлагаемые поправки в правила дорожного движения уже поддержало федеральное правительство.

Ранее в Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на автомобиль. По словам автора законодательной инициативы Ярослава Нилова, у многих недобросовестных водителей возникает соблазн использовать такой знак, например, для бесплатной парковки. Из-за этого реальные инвалиды не могут получить беспрепятственный доступ к своей инфраструктуре.

Для борьбы с нарушителями ПДД в России может появиться "электросамокатная полиция". С такой идеей выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В случае реализации его инициативы основной задачей специализированного подразделения МВД станет патрулирование пешеходных и общественных зон.

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