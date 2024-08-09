В барнаульском зоопарке у двух тигриц родились 8 детенышей

Они восстанавливают силы после родов

Большое пополнение в Год семьи. В барнаульском зоопарке в один день появились на свет детёныши сразу у двух семейств амурских и бенгальских тигров. Восемь котят существенно преобразили привычную для обитателей атмосферу и превратили вольеры в детские ясли для полосатых. Над любопытными малышами, которые с интересом познают мир, хлопочут не только родители, но и сотрудники зоопарка.

Наблюдая идиллию, важно сохранять самообладание - настолько трогательное зрелище. А ещё, чтобы не побеспокоить большое семейство, соблюдать тишину. Ходит на цыпочках персонал. Им со стороны кормящей матери - особое доверие. При первом же удобном случае тигрица с гордостью предъявляет своё потомство.

Багира стала матерью трёх мальчиков и девочки. У полосатых крошек отменный аппетит. Правда, пока не у всех открылись глазки. Они ходят за мамой по пятам - просят внимания и заботы. Даже если спят на ходу.

"Багира - очень хорошая мамочка. Она следит за всеми своими тигрятами. На второй день после того, как родила, она может спокойно оставить нам их, чтобы мы проверили их состояние", - рассказала Анна Петрова, специалист зоопарка по уходу за животными.

Багира настолько вошла в азарт, что приносит потомство каждый год. А это для животных, которые содержатся в неволе, почти нонсенс. Заразительному примеру Багиры следуют и другие питомцы зоопарка: в прошлом году почти синхронно родила львица Айя. Не стал исключением и этот июль - прибавление в соседнем вольере. В одну и ту же ночь с Багирой молодой матерью стала бенгальская тигрица Фифа.

Покой своих детёнышей Фифа охраняет не на шутку. Никто и не настаивает. Все понимают - у тигров, как и у людей, счастье любит тишину. У семейства бенгальских тигров тоже появились на свет 4 детёныша - молодые родители Фифа и Маяк балуют. Разрешают им даже есть из своей кормушки. За разбегающейся во все стороны малышнёй едва поспевает зоотехник Дарья.

"Растут они прекрасно. Даже по ним заметно, что они такие хорошенькие бутусы. Им уже третья неделька, развиваются прекрасно", - рассказала она.

Пока обе тигрицы восстанавливают силы после родов, их покой оберегают от любого стресса. И в обязательном порядке докармливают.

"Первое время мы ее перекрываем в отдельном вольере, чтобы не беспокоили ее посторонние звуки. В рацион добавляем молоко, витаминно-минеральные добавки, увеличиваем объём мяса", - отметила Дарья Глухова, зоотехник зоопарка.

По иронии беби-бум в зоопарке случился в Год семьи - нарочно не придумаешь. Восемь тигрят, рождённые в один день, хоть и требуют много внимания персонала, но сотрудники в один голос говорят - приятным хлопотам рады.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram