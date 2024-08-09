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"Мы подпалим ему усы": Маск пригрозил Мадуро космическим лазером

09:55
  • пятница
  • 09 августа 2024

В Венесуэле заблокировали X

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал приостановку работы социальной сети X в Венесуэле.
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Маск пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро космическим лазером. "Мы подпалим ему усы из космоса", - написал Маск.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о приостановке работы соцсети X (бывший Twitter – прим. ред.) в стране. Власти считают, что соцсеть разжигает ненависть, фашизм и гражданскую войну среди венесуэльцев. У руководства X есть 10 дней, чтобы "предоставить гарантии" соблюдение законов Венесуэлы.

Мадуро одержал победу на президентских выборах, прошедших в стране в конце июля. Венесуэльская оппозиция, США и ряд латиноамериканских стран не признали его переизбрание. После оглашения результатов выборов в стране начались беспорядки

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