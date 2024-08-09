Наемник из Франции ликвидирован в бою под Красногоровкой

Украинские войска уходят с позиций в городе

Российские артиллеристы уничтожили танк Вооруженных сил Украины в бою в Красногоровке. Среди членов экипажа оказался французский наемник-танкист, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, военнослужащий из Франции в результате попадания в танк снаряда был тяжело ранен. Наемнику пытались оказать медицинскую помощь, однако от полученных травм он скончался.

Ранее западные эксперты сообщили о серьезных проблемах ВСУ на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино. Отмечалось, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР.

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