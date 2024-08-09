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В ДТП с шестью машинами на МКАД погиб человек

10:18
  • пятница
  • 09 августа 2024

Водитель вылетел на встречку

На МКАД произошла крупная авария с участием шести машин.

ДТП случилось на 53-м километре трассы. Водитель внедорожника вылетел на встречную полосу, задел отбойник, перевернулся и протаранил пять автомобилей в потоке. Видео момента аварии публикует пресс-служба столичного департамента транспорта.

В аварии погиб один человек, двое пострадали, сообщили в ГАИ. На месте аварии затруднено движение, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Поврежденные автомобили убирают в сторону.

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