Главком ВСУ может находиться в Сумской области и координировать атаки

Раскол в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время стал предметом пристального внимания общественности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечают журналисты, на фоне атак ВСУ на Курскую область подчиненные ставят под сомнение готовность главкома Александра Сырского к значительным потерям в боях на истощение на передовой.

Ситуацию обостряет то, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе, а недостаток боеприпасов у ВСУ остается серьезной проблемой. В итоге в команде Сырского зреет раскол.

Ранее эксперты подсчитали, что Киев бросил в бой две бригады. Еще порядка четырех стягивают в Сумскую область для усиления. Однако ВС России не щадят врага: с начала боевых действий на курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Источник рассказал, что Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области.

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