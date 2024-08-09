ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В команде Сырского назрел раскол из-за атаки на Курскую область

10:25
  • пятница
  • 09 августа 2024

Главком ВСУ может находиться в Сумской области и координировать атаки

Раскол в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время стал предметом пристального внимания общественности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Российские войска выбили ВСУ за административную границу ЛНР
Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область

Как отмечают журналисты, на фоне атак ВСУ на Курскую область подчиненные ставят под сомнение готовность главкома Александра Сырского к значительным потерям в боях на истощение на передовой.

Ситуацию обостряет то, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе, а недостаток боеприпасов у ВСУ остается серьезной проблемой. В итоге в команде Сырского зреет раскол.

Ранее эксперты подсчитали, что Киев бросил в бой две бригады. Еще порядка четырех стягивают в Сумскую область для усиления. Однако ВС России не щадят врага: с начала боевых действий на курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Источник рассказал, что Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Последствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.