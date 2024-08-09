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Россиян предупредили о риске заморозков в сентябре

11:05
  • пятница
  • 09 августа 2024

В августе тоже не будет рекордной жары

В среднем в Москве случаются заморозки в первых числах сентября — это может повториться и предстоящей осенью, хотя однозначно говорить об этом пока рано.
Август в Москве начнется с "тускловатой и скучноватой" погоды

Как рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова "Москве 24", более-менее точный прогноз на начало сентября можно ожидать лишь в конце августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал, что летнее тепло вернется к жителям Центральной России в середине августа, но выше 30 градусов столбики термометров не поднимутся, оставшись в диапазоне от 24 до 28 градусов жары.

Его коллега Евгений Тишковец отмечал, что последний летний месяц может оказаться слегка засушливым, несмотря на обильные осадки в первые дни августа.

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