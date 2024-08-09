ВС России сорвали попытку высадки десанта ВСУ у Кинбурнской косы

Значительная часть десанта уничтожена, раненые бежали

Очередную попытку украинских войск форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы сорвали Вооруженные силы России. Десант пытался высадиться около 4 часов утра, передает РИА Новости со ссылкой на источник в войсках.

Российские разведчики отследили действия противника еще на правом берегу Днепра. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок, однако попытка высадки десанта была пресечена.

По данным источника, противник понес значительные потери. Российские бойцы уничтожили часть лодок в дальней морской зоне. Остальные подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

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