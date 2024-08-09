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В США сообщили об участии сотни грузинских наемников в атаке на Курскую область

11:02
  • пятница
  • 09 августа 2024

Всего, по данным американских СМИ, задействовано около 2 тысяч солдат ВСУ

Террористическая организация "Грузинский легион", запрещенная в России, участвует в атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область. По данным источников американского издания War Zone, отряд насчитывает около 120 грузинских наемников.

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Как сообщает портал, всего в нападении на Курскую область задействовано около 2 тысяч военнослужащих ВСУ. И ежедневно Киев направляет к российской границе новые резервы. Ранее американские СМИ сообщали также о польских наемниках, замеченных в рядах ВСУ.

6 августа подразделения ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Город Суджа серьезно разрушен постоянными обстрелами. Власти эвакуировали население приграничных районов.

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