Генерал Шамарин частично признал вину в коррупции

Ему вменили взятку

Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал Вадим Шамарин признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал его адвокат.

По версии следствия, Шамарин получил более 36 миллионов рублей от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной "за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство".

В правоохранительных органах рассказали, что в основу уголовного дела генерала Вадима Шамарина легли показания экс-начальника первого подразделения главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина. В феврале 2022 года он получил 4,5 года колонии общего режима за махинации с госзакупками, причинившие ущерб государству в 1,6 миллиарда рублей. В правоохранительных органах заявили, что после дачи показаний против Шамарина Оглоблин был освобожден из колонии.

Генерал Шамарин не отрицает, что получал деньги от Гришиной и Высокова, но, по его словам, речь шла о 19 миллионах, сообщает ТАСС.

При этом генерал не согласен с избранной ему мерой пресечения в виде содержания под стражей. Шамарин попросил суд отпустить его из следственного изолятора, ссылаясь на отсутствие судимостей, наличие нетрудоспособных членов семьи, а также на активную помощь следствию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram