Связь и мобильный интернет в Курской области временно сделали бесплатными

Это касается периода действия режима ЧС

С пятницы, 9 августа, и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом рассказали в российском Минцифры.

Ведомство подчеркнуло, что это справедливо для районов Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский.

Минцифры отметило, что жителям региона, попавшим под обстрелы и атаки украинских боевиков, крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента выделено 220 миллионов рублей на выплаты вынужденным переселенцам в Курской области — каждому выплатят по 10 тысяч рублей на неотложные нужды.

Тем временем в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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