МЧС признало обстановку в Курской области ЧС федерального характера

Решение приняла правительственная комиссия

События в Курской области рассмотрела на внеочередном заседании правительственная комиссия. Обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным Минобороны, 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на приграничные районы Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, заявили в Генштабе. Позже в военном ведомстве сообщили, что формирования ВСУ за два дня потеряли в Курской области 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Жители приграничных районов эвакуированы.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область очередной масштабной провокацией киевского режима. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте и убийствах.

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