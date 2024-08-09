В прилегающей Сумской области Украины множество машин скорой помощи

Украина несет большие потери при нападении на Курскую область. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, "днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники", одновременно с этим в Сумах "много скорых" и "много просьб о сдаче крови".

В ходе безрезультатных атак на Курскую область украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются", цитирует подпольщика РИА Новости.

Минобороны России уточнило, что за последние сутки на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 280 человек и 27 единиц бронетехники.

Американские СМИ тем временем сообщают, что на фоне атак ВСУ на Курскую область подчиненные ставят под сомнение готовность главкома Александра Сырского к значительным потерям в боях на истощение на передовой.

Журналист Юлиан Репке из Германии отмечал, что украинские войска в очередной раз отправили переданную им западную технику на уничтожение. На сей раз ВСУ небрежно обошлись с немецкими "Мардерами" во время атаки на Курскую область.

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