В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров

Об этом рассказали в российском Минобороны

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 9 августа, вновь предприняли попытки совершить террористическую атаку на территории России. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Ранее американские эксперты назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

Российский флот поддерживает готовность к борьбе с морскими беспилотниками противника. В июне масштабные военные учения проходили в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Российские моряки провели тренировки по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

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