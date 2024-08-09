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ВСУ за сутки потеряли на курском направлении 280 военных

12:08
  • пятница
  • 09 августа 2024

Общее число достигло 945

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

Об этом утром 9 августа заявили в Минобороны России. Общие потери на этом направлении составляют 945 военных и 102 единицы бронетехники.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают пересекать попытки врага проникнуть вглубь российской территории. ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, сообщили в военном ведомстве.

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