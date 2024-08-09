Подполье сообщило о мощном ударе по Полтаве и полигону в Сумской области

Сорвана переброска резервов ВСУ

Мощный ракетный удар нанесли ВС России по Полтаве. Поражен личный состав подразделений ВСУ, которые перебрасывали из-под Житомира, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, прилетело "очень серьезно". Местное подполье утверждает, что много убитых и раненых, передает ТАСС.

Еще один мощный удар, по словам Лебедева, нанесли Вооруженные силы России по селу Стецковка в Сумской области Украины. Предположительно, целью стал полигон ВСУ. Сообщается о сильной детонации.

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