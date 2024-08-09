Семьям погибших в Курской области выплатят по 1,5 млн рублей

Раненые также получат компенсации

Выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, предусмотрена компенсация в размере 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью выплатят по 300 тысяч.

В случае полной утраты имущества полагается выплата 150 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей. Кроме того, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минцифры рассказали, что до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе — сейчас крайне важно оставаться на связи.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что сейчас важно поддержать жителей региона, поэтому все ведомства активно работают, идет эвакуация людей из небезопасной местности в специальные пункты временного размещения. Выделено 1,8 миллиарда рублей потерявшим жилье и 220 миллионов — на единовременную выплату вынужденным покинуть свои дома жителям Курской области.

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