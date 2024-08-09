Собянин провел технический пуск станции "Потапово" Сокольнической линии метро

К строительству станции подошли комплексно

Сегодня на Сокольнической линии столичного метро прошёл технический пуск станции "Потапово". В ближайшие недели она откроется для пассажиров. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Также глава города дал старт движению по четвертому участку магистрали - Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. От метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига.

Словно исполинский дирижабль, готовый вот-вот взмыть под облака. Со стороны не сразу понимаешь, что это станция метро. Больше напоминает музей современного искусства в футуристичном стиле. Архитектурным решением будущей платформы "Потапово" Сокольнической линии метро здесь восхищаются даже опытные метростроевцы. Но это и не удивительно, говорят проектировщики. Обычно платформы под землей, а тут у дизайнеров была возможность показать всю широту своей творческой мысли.

Будущая конечная станция Сокольнической линии метро "Потапово" не только уникальна своими смелыми архитектурными решениями как снаружи, так и внутри. Она и технически сильно отличается от других. Так, например, это первая надземная платформа в столичной подземке, которая зимой будет отапливаться.

Сегодня станцию и подъездные пути впервые протестировали как единую систему. Техническим пуском руководил Сергей Собянин. Впрочем, по решению мэра эту станцию и начали строить. О необходимости продления Сокольнической линии заговорили после открытия нынешней конечной платформы - "Новомосковская". Район тут, куда теперь будет приходить метро, и так уже сильно развит, а в ближайшее время завершат строительство ещё одного микрорайона. И для комфортной жизни близость к метро тут необходима.

"Станция "Потапово" - это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы пробили практически на 70%. Она пришла из старой Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутово. В течение нескольких недель будут закончены пуско-наладочные работы, и здесь появятся первые пассажиры. Станция значительно улучшит транспортную доступность Южного Бутово и Коммунарского нового района города Москвы", - рассказал Собянин.

Название "Потапово" выбирали сами жители в ходе голосования на портале "Активный гражданин". Остановились на названии в честь расположенной здесь одноименной деревни. Перегон между двумя платформами длиной чуть более двух километров проходит по поверхности. В непосредственной близости от станции в скором времени заработает электродепо "Столбовой" для поездов Сокольнической линии. Его строительство уже вышло ни финальную стадию. Как, впрочем, и самой платформы. На ней осталось смонтировать последние облицовочные элементы и проверить работоспособность всех систем.

К строительству этой станции подошли комплексно. Параллельно к вестибюлям прокладывали новую дорожную сеть, которая сама является ответвлением от другого не менее масштабного проекта - трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

"Сегодня запускаем очередной участок "Солнцево - Бутово". Это основная магистраль Новой Москвы, дублёр МКАДа, который соединяет пять городских магистралей. И в 26 году эта магистраль будет соединена уже с Московским скоростным диаметром. Таким образом, по сути дела, безсветофорное движение со всей Новой Москвы и через весь город до севера, до Ленинградки", - пояснил Собянин.

Новый трехкилометровый участок дороги от метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига значительно упрощает поездки для более чем 330 тысяч проживающих в Коммунарке и Южном Бутове человек. Так, например, до Московской кольцевой автодороги теперь удастся доехать на 12 минут быстрее, а маршрут станет на 5 километров короче.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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