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В Москве начали допрашивать пострадавших во время квеста в 2022 году

15:04
  • пятница
  • 09 августа 2024

После инцидента были задержаны организатор квеста и актёр

Сегодня в Лефортовском суде Москвы начали допрашивать пострадавших во время квеста на Новохохловской улице в сентябре 22 года. Тогда трое подростов получили ожоги. Им потребовалось долгое лечение.

Участников, которым на тот период было по 15 лет, заперли в клетке. От горелки вспыхнул потолок. И горящие капли пластика начали падать на подростков. Кроме того, рядом взорвался небольшой газовый баллон.

Выбраться из клетки участникам никто не помог. Им пришлось самим выбивать дверь ногами. После инцидента были задержаны организатор квеста и актёр. Подсудимые обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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