Работы займут два года

На Ленинском проспекте началась реставрация памятника Юрию Гагарину. Обследование, которое провели в прошлом году, показало, что на монументе, кроме грязи и коррозии, появились скрытые дефекты.

Чтобы укрепить и восстановить скульптуру, понадобится два года. Нужно не только устранить сколы и трещины, но и восстановить утраченные фрагменты. Начнут с промывки, а уже потом приведут в порядок сам постамент, скульптуру и макет космического аппарата "Восток". Работы буду идти сверху вниз.

"В ходе данного этапа работ мы установили леса на высоту порядка 45 метров. И приступаем к промывке скульптуры Юрия Алексеевича Гагарина, а также серебристого постамента. После промывки будут выполнены работы по расчистке стального каркаса от продуктов коррозий струйно-вихревой-абразивной обработкой", - сообщил Илья Стадник, руководитель проекта реставрации.

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