ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ленинском проспекте началась реставрация памятника Юрию Гагарину

15:06
  • пятница
  • 09 августа 2024

Работы займут два года

На Ленинском проспекте началась реставрация памятника Юрию Гагарину. Обследование, которое провели в прошлом году, показало, что на монументе, кроме грязи и коррозии, появились скрытые дефекты.

Чтобы укрепить и восстановить скульптуру, понадобится два года. Нужно не только устранить сколы и трещины, но и восстановить утраченные фрагменты. Начнут с промывки, а уже потом приведут в порядок сам постамент, скульптуру и макет космического аппарата "Восток". Работы буду идти сверху вниз.

"В ходе данного этапа работ мы установили леса на высоту порядка 45 метров. И приступаем к промывке скульптуры Юрия Алексеевича Гагарина, а также серебристого постамента. После промывки будут выполнены работы по расчистке стального каркаса от продуктов коррозий струйно-вихревой-абразивной обработкой", - сообщил Илья Стадник, руководитель проекта реставрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Реставрация памятника Юрию Гагарину
Реставрация памятника Юрию Гагарину
Реставрация памятника Юрию Гагарину
Реставрация памятника Юрию Гагарину
Реставрация памятника Юрию Гагарину
Реставрация памятника Юрию Гагарину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.