В Курчатове рассказали о боях "в нескольких десятках километров" от города

Рядом расположена Курская АЭС

Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская АЭС, работают штатно.

Об этом сообщил глава администрации Игорь Корпунков. Тем не менее, ситуация остается напряженной: "в нескольких десятках километров" от города "идут боевые действия".

Местных жителей призвали не поддаваться панике и информационным провокациям. Доверять можно только официальным источникам информации.

Ранее на Курской АЭС усилили меры безопасности. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.

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