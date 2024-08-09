В Курчатове рассказали о боях "в нескольких десятках километров" от города

Рядом расположена Курская АЭС
Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская АЭС, работают штатно.
Об этом сообщил глава администрации Игорь Корпунков. Тем не менее, ситуация остается напряженной: "в нескольких десятках километров" от города "идут боевые действия".
Местных жителей призвали не поддаваться панике и информационным провокациям. Доверять можно только официальным источникам информации.
Ранее на Курской АЭС усилили меры безопасности. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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