В экоцентре "Красная сосна" можно отдохнуть всей семьей

Там весело отмечают самые разные экологические праздники

Диаметр этой липы - 85 сантиметров, а это означает, что она - долгожитель. По подсчетам дендрологов, её возраст - больше 100 лет. Изучать деревья, а еще встретить редких птиц, диких лосей и других животных можно всего в десяти километрах от Кремля - в крупнейшем национальном парке "Лосиный остров", который частично расположен в черте столицы. В самом начале Ярославского шоссе находится экоцентр "Красная сосна", который недавно возобновил свою работу.

"Здесь раньше был посёлок, он так и назывался Красная сосна - здесь росло огромное количество этих сосен. Почему красная? Потому что в лучах заходящего солнца верхняя часть - она светлая, жёлтая, а в лучах заходящего солнца она красная, и вот эти сосны сверкали красным светом", - рассказала Юлия Котова, главный специалист экоцентра "Красная сосна" Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Специалисты центра водят по заповедным экотропам, рассказывают интересные факты о природе и знакомят со старинными народными промыслами - например, знают, как это - "ободрать, как липку".

"Когда снимали в старину кору с деревьев с молодых липок, дерево, к сожалению, уже погибало. Но мы можем сейчас снять такую кору с упавших веток, с ней уже ничего невозможно сделать", - рассказала Юлия Котова.

Только после особой и длительной обработки этой древесной коры, во время которой ее вымачивают, сушат, мнут, получается лыко, из него раньше плели лапти, корзины и даже мебель, а сейчас создают игрушки-обереги. Для творчества используются и упавшие березы - с них специальным образом срезают бересту, кору разделяют на слои - это "краски" для будущих картин.

"Гамма очень богатая, цвета розовые - от светлых до темных, также вот жёлтый, тёмно-жёлтый, коричневые, чёрные и, конечно, прекрасный белый цвет", - отметила Юлия Котова.

А значит, на картинах из бересты можно изобразить красивые рассветы и закаты и почти любое время года, кроме лета.

"Каждый наш мастер-класс - это дополнение к какой-то интересной программе. Если мы изготавливаем свечу, то мы рассказываем о том, как получал человек воск, кто такие бортники, как человек научился получать мёд. Если мы изготавливаем игрушку из лыка, мы рассказываем о липе. Допустим, тема подкормки птиц - зимой мы делаем кормушку, когда мы весной встречаем птиц, мы делаем скворечник", - рассказала Елена Чижова, руководитель экоцентра "Красная сосна" Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

На познавательные экскурсии и квесты можно прийти всей семьей, а еще здесь весело отмечают самые разные экологические праздники - от Дня Улитки до Дня кита.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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