Символ достатка ушедшей эпохи: в Москве открылась выставка советских ковров

Она вызвала огромный интерес

Такие родные и уютные. В Музее декоративного искусства открылась выставка советских ковров. Ещё век назад этот предмет быта был не просто украшением, а символом достатка. Его передавали по наследству, чистили на снегу, вешали на стену. И мало кто догадывался, что каждый завиток, каждый образ таит в себе особый смысл.

Ажиотаж невероятный. В залах уже ступить некуда. Кругом - восхищённые возгласы и слёзы ностальгии. И ведь в музее - ни золота, ни бриллиантов, ни полотен старых мастеров. Одни только советские ковры! Те самые, на фоне которых десятилетиями фотографировали семейства. Именно в них утыкались курносым носом миллионы засыпавших детей. Даже не осознавая, какой скрытый смысл таят в себе эти пушистые завитки и ромбы.

"Обратите внимание на вёрстку орнамента - это традиционная персидская вёрстка. И в эту персидскую вёрстку мы вставляем новую колористику и новые орнаменты. И русский, советский ковёр - он меняет стили", - рассказал Андрей Шаповалов, руководитель проекта "Ковёр историй. Сюжеты советского коврового искусства".

Разумеется, тут же добавили пропаганду с идеологией - роскошные портреты вождей и выдающихся личностей. Гимн нефтедобывающей промышленности, сельскому хозяйству, советскому спорту непременно высоких достижений. К началу 60-х начался настоящий бум. Ковёр становится чуть ли не единственным, не считая хрусталя, предметом статуса и престижа всех без исключения трудящихся. И пусть зарплата всего 120 рублей, а самый дешёвый коврик - от 130, это мало кого останавливало.

Благодаря именно коврам в квартирах больше не сквозило, они обеспечивали звукоизоляцию, закрывали дырки в хрупких стенах и заменяли собой обои, которые достать тогда было невозможно. При этом никаких подковёрных игр. В массовом производстве всё было чисто и прозрачно. От постановления правительства до работы невероятно талантливых художников, которым удалось вплести в новые орнаменты лучшие традиции из глубины веков. Казалось бы, просто детские коврики, лошадки и медвежата с корабликами. А на деле - произведения искусства, сотканные с учётом тонкой детской психологии.

"В такой спокойной гамме исполнены, потому что это всё-таки - детская комната. Хотя это веселая картинка, но всё равно она не должна мешать отдыхать ребёнку", - говорит куратор выставки Зулима Безирова,

На этой выставке немало шедевров, сотканных в единственном экземпляре и в идеальной технике. Порой даже узелков не разглядишь, настолько всё ровно и гладко. А само изображение при этом будто движется. Увы, многие из секретов древних мастеров так и не разгаданы.

"Это и любовь, и время, и мастерство рук. Какие-то секреты легко открывались и передавались. А какие-то иногда и исчезали", - сказала Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Раскрыть эти секреты постараются на многочисленных лекциях и мастер-классах. Да, сейчас ковры не в моде. Выросло целое поколение, которое их в глаза не видело. А жаль, говорят кураторы. И мечтают о возрождении. Тогда можно будет опять писать историю страны на фоне мягкого уютного и такого родного ковра.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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