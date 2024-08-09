"Кукловоды" посылают их на смерть

Наемники из Франции сотнями гибнут в рядах ВСУ. Российские действия особенно задели французских военных: командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов, пишет военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

Эксперт подчеркивает: Франция посылает своих военных на Украину под видом наемников. Это, кроме всего прочего, позволяет скрывать настоящие потери. При этом иностранные солдаты удачи стали главной мишенью для российских ракет - "Искандеров", "Кинжалов" и "Цирконов".

В июле было объявлено о гибели восемнадцати элитных военнослужащих британской Специальной воздушной службы в результате ракетного удара по Одессе. Вместе с ними погибли и солдаты французской армии. Позже Минобороны России сообщило об ударе "Искандером" по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова. Уничтожено до сотни наемников.

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