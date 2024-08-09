ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США сочли атаку ВСУ на Курскую область погоней за заголовками

13:38
  • пятница
  • 09 августа 2024

Ясной стратегической цели нет, отмечают журналисты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без ясной стратегической цели. Такую оценку дает действиям украинских боевиков американский телеканал CNN.
Западные кураторы попытались оправдать нападение ВСУ на мирных российских граждан

Журналисты канала полагают, что решение киевского режима "перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию" было принято "в погоне за заголовками".

Ввиду отсутствия ясной стратегической цели можно говорить о том, что это "знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины", отмечает телеканал.

Также CNN не исключает, что нападение на Курскую область — шанс спасти карьеру главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее телеканал уже отмечал, что на фоне атак ВСУ на Курскую область подчиненные ставят под сомнение готовность главкома Александра Сырского к значительным потерям в боях на истощение на передовой.

Потери украинской армии на курском направлении неуклонно растут. Минобороны России рассказало, что за минувшие 24 часа они составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В совокупности с 6 августа ВСУ потеряли здесь 945 военных и 102 единицы бронетехники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.