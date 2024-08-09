Ясной стратегической цели нет, отмечают журналисты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без ясной стратегической цели. Такую оценку дает действиям украинских боевиков американский телеканал CNN.

Журналисты канала полагают, что решение киевского режима "перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию" было принято "в погоне за заголовками".

Ввиду отсутствия ясной стратегической цели можно говорить о том, что это "знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины", отмечает телеканал.

Также CNN не исключает, что нападение на Курскую область — шанс спасти карьеру главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее телеканал уже отмечал, что на фоне атак ВСУ на Курскую область подчиненные ставят под сомнение готовность главкома Александра Сырского к значительным потерям в боях на истощение на передовой.

Потери украинской армии на курском направлении неуклонно растут. Минобороны России рассказало, что за минувшие 24 часа они составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В совокупности с 6 августа ВСУ потеряли здесь 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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