Минобороны раскрыло детали попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Диверсия сорвана

ВС России сорвали попытку высадки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурскую косу. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье, однако встретили жесткий отпор.

Общие потери противника составили 12 боевиков и две лодки, рассказали в Минобороны.

Ранее источники, говоря о срыве попытки диверсии ВСУ, рассказали, что российские бойцы уничтожили часть лодок в дальней морской зоне. Остальные подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

Также сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами ВС России в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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