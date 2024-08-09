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Минобороны раскрыло детали попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

13:22
  • пятница
  • 09 августа 2024

Диверсия сорвана

ВС России сорвали попытку высадки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурскую косу. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.
ВС России сорвали попытку высадки десанта ВСУ у Кинбурнской косы

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье, однако встретили жесткий отпор.

Общие потери противника составили 12 боевиков и две лодки, рассказали в Минобороны.

Ранее источники, говоря о срыве попытки диверсии ВСУ, рассказали, что российские бойцы уничтожили часть лодок в дальней морской зоне. Остальные подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

Также сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами ВС России в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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