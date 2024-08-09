ФСБ перекрыла канал незаконной поставки военной техники в Европу

Оборудование пересылалось почтой

Сотрудники Федеральной службы безопасности перекрыли канал незаконной поставки военной техники в Европу. Задержан житель Соликамска Пермского края, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, продукцию военного назначения мужчина пересылал международными почтовыми отправлениями. В сентябре 2022 года он скрыл сведения о пересылаемой военной технике, недостоверно ее задекларировав. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров.

Соликамский городской суд признал гражданина виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 60 тысяч рублей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram