Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Солнце явно не в духе

Овны

Ни туда, ни сюда – этот день не добавит вам определенности или мотивации. Дело не в лени, а в том, что у вас сейчас мало энергии, так что поберегите ее и отдохните.

Тельцы

В вашей семье назревает конфликт, который еще не дошел до пика. Есть возможность предотвратить неприятности, просто честно и спокойно поговорив с родственниками.

Близнецы

Ваши нервы на пределе, и кажется, что все вокруг какие-то неправильные и слишком медленные. Вспышки гнева дорого вам обойдутся, попробуйте действовать мягче.

Раки

Не стоит сегодня отправляться на школьный базар или скупать канцтовары на маркетплейсах. День не подходит для покупок, особенно связанных с учебой и вашим хобби.

Львы

Ваше Солнце явно не в духе, и сил на активную жизнь может быть мало. Постарайтесь также не заразиться негативными эмоциями от людей, которые всем недовольны.

Девы

У вас все не так уж плохо, особенно в сфере коммуникаций. Вы сможете договориться о каких-то приятных мелочах или получить сообщение с благодарностью.

Весы

Сегодня очень легко растратить деньги, поддавшись эмоциям и сиюминутным желаниям. Скажите "нет" шопингу и погружайтесь в дела, которые накопились.

Скорпионы

Луна в вашем знаке зла не помнит, она его записывает. И сегодня любезно подскажет, кто вам насолил. Будьте выше мелкой мести и проявите благородство.

Стрельцы

Редкий день, когда вы можете захандрить и потерять свое знаменитое чувство юмора. Что ж, такое бывает, но звезды уверены, что вы скоро с этим справитесь.

Козероги

Друзья могут подвести вас, поэтому заранее не полагайтесь на их поддержку. В финансах – особенно, так что даже не рассматривайте взаимодействия такого рода.

Водолеи

Если есть возможность, проведите день или хотя бы вечер дома, в любимом его уголке. Почитайте книжку, полистайте семейный альбом, поговорите с родителями.

Рыбы

Вы получите лучи поддержки от друзей, если обратитесь к ним. Застенчивым и скромным представителям этого знака сегодня будет легче знакомиться, искать единомышленников.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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