Власти Украины делают противоречивые заявления о переговорах

Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам украинского чиновника, которые цитирует РИА Новости, "мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах" нет, поскольку "мы не видим в этом результата, который нужен Украине".

Ермак заявил, что киевский режим не готов идти на территориальные уступки и не согласится на новые Минские договоренности.

Источники ранее заявили, что Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Таким способом киевский режим рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что наступление в Курской области окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией. В Киеве считают, что продвижение ВСУ вглубь российской территории напугает россиян и сделает сговорчивее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram