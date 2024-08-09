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Киев объявил бессмысленными переговоры с Россией

14:04
  • пятница
  • 09 августа 2024

Власти Украины делают противоречивые заявления о переговорах

Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
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По словам украинского чиновника, которые цитирует РИА Новости, "мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах" нет, поскольку "мы не видим в этом результата, который нужен Украине".

Ермак заявил, что киевский режим не готов идти на территориальные уступки и не согласится на новые Минские договоренности.

Источники ранее заявили, что Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Таким способом киевский режим рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что наступление в Курской области окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией. В Киеве считают, что продвижение ВСУ вглубь российской территории напугает россиян и сделает сговорчивее.

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