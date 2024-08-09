Россия наращивает силы против ВСУ в Курской области

В регион выехали РСЗО, артиллерия и танки
Минобороны России сообщило о наращивании сил против ВСУ в Суджанском районе Курской области.
В Сети появились кадры выдвижения дополнительных подразделений. В Курскую область переброшены реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", артиллерия, танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении 280 военных и 27 единиц бронетехники. Общее число потерь противника за трое суток операции составляют 945 военных и 102 единицы бронетехники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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