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Россия наращивает силы против ВСУ в Курской области

14:03
  • пятница
  • 09 августа 2024

В регион выехали РСЗО, артиллерия и танки

Минобороны России сообщило о наращивании сил против ВСУ в Суджанском районе Курской области.

В Сети появились кадры выдвижения дополнительных подразделений. В Курскую область переброшены реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", артиллерия, танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении 280 военных и 27 единиц бронетехники. Общее число потерь противника за трое суток операции составляют 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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