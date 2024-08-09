Оправдан ли риск? Реакция западных СМИ на провокацию Киева

Выгода США при этом очевидна

Акт дерзости или отчаяния? "Удар военного гения" или "серьезная стратегическая ошибка" Украины? На Западе теряются в догадках, зачем Киеву понадобилось столько крови. Журналисты американского CNN предлагают свою версию. Стягивание всех своих сил на российскую территорию – это попытка спасти карьеру главкома ВСУ Александра Сырского, которого уже давно обвиняют в некомпетентности. Теперь, предполагают в CNN, он решил "сыграть в азартную игру".

"Решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию - в погоне за заголовками, но пока что неясной стратегической целью - знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины. И, возможно, это возвещает о новой фазе войны", - отметили в репортаже канала.

Возможно, в этом есть какая-то правда. Мировые эксперты уже давно критикуют действия Сырского, под командованием которого ВСУ несут большие потери. А New York Times сомневается в том, что Украина сможет сохранить набранные темпы.

"Стоит ли рисковать, учитывая, что украинские силы и так растянуты? Также неясно, поможет ли эта операция Украине улучшить свои позиции на остальной части поля боя, где она неуклонно сдает позиции уже много месяцев. Украинские военные придерживаются политики молчания и публично не признают факт начала трансграничной атаки", - говорится в материале.

Вот и на очередном брифинге в Пентагоне много вопросов. Журналистов прежде всего интересовало, соответствует ли вторжение политике США. И что Киев может делать американским оружием? Вашингтон наконец-то сформулировал свою позицию - спустя три дня после украинской провокации.

"Да, это соответствует нашей политике. Мы с самого начала поддерживали Украину в ее защите от нападений через границу. Они принимают меры, чтобы защитить себя от атак, идущих из этого региона. Да, это укладывается в политику США в части того, где они могут применять наше оружие, наши системы, наши возможности", - сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагон.

Только говоря о защите украинцев, США вновь лицемерят. Но выгода очевидна. В этом году США заработают на продаже оружия более 100 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом. Вопросы об интересах Штатов в этом контексте излишни. Многие зарубежные аналитики и СМИ отмечают - подобными действиями можно добиться только эскалации конфликта. Китайское издание Global Times заявило, что США продемонстрировали свою двуличность.

"Атака на российские объекты является результатом того, что США подливают масла в огонь... Действия США, вопреки воле мирового большинства, препятствуют усилиям по налаживанию диалога и урегулированию кризиса", - сказано в статье.

Здравые мысли приходят в голову и некоторым политикам в Германии, которая является второй страной по поставкам вооружения в Украину. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ достигла предела в поддержке Киева. Какой толк в оружии? Ведь оно израсходовано, а результата нет.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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